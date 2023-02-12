Мужчина умер от ножевого ранения.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич рассказал, что рос без отца. Родного человека не стало, когда ему было всего 2,5 года. Однако, как признался Анатолич на своей странице в Instagram, он не нуждался в отце, так как его ему полностью заменили мама и бабушки.

"Никаких геройских историй о папе-космонавте. Кривой Рог. Плохая компания. Ножовое ранение. Не хватало ли мне папы? Пытаюсь что-нибудь такое вспомнить, но не могу. У меня была мама Люся, бабушка Валя, прабабушка Сима", - написал шоумен.

Он добавил, что вырос хорошим человеком без участия папы. Эта ситуация заставила его задуматься, действительно ли отец настолько важен в жизни детей.

Видео дня

""Так может роль отца переоценена?" - спрашиваю я себя, и сам гоню от себя эти мысли. Не хочу думать, что это так. Хочу быть важным и дать своим детям как можно больше", - подчеркнул ведущий.

Напомним, в бою под Бахмутом погиб брат певицы Ирины Федишин.

Вас также могут заинтересовать новости: