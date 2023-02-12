Украинский шоумен Анатолий Анатолич рассказал, что рос без отца. Родного человека не стало, когда ему было всего 2,5 года. Однако, как признался Анатолич на своей странице в Instagram, он не нуждался в отце, так как его ему полностью заменили мама и бабушки.
"Никаких геройских историй о папе-космонавте. Кривой Рог. Плохая компания. Ножовое ранение. Не хватало ли мне папы? Пытаюсь что-нибудь такое вспомнить, но не могу. У меня была мама Люся, бабушка Валя, прабабушка Сима", - написал шоумен.
Он добавил, что вырос хорошим человеком без участия папы. Эта ситуация заставила его задуматься, действительно ли отец настолько важен в жизни детей.
""Так может роль отца переоценена?" - спрашиваю я себя, и сам гоню от себя эти мысли. Не хочу думать, что это так. Хочу быть важным и дать своим детям как можно больше", - подчеркнул ведущий.
Напомним, в бою под Бахмутом погиб брат певицы Ирины Федишин.