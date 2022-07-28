Участие в нем приняли 182 украинца.

Украинский хореограф Алена Шоптенко сейчас находится в Австрии, куда ей пришлось уехать из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но там она не сидит без дела и поддерживает свою Родину всеми возможными путями. Так, недавно в самом центре Вены она организовала танцевальный флешмоб. Видеоролик появился на ее странице в Instagram.

В результате этого флешмоба Алена и участники не только поразили зажигательными танцами, но еще и выложили герб Украины, а также сине-желтое сердце.

"В тот день мы были единственным организмом, который наперекор погодным условиям и другим сложностям показал насколько мы любим свою страну и своих соотечественников, какие мы действительно искренние и сильные! Это выступление и мероприятие вообще было совсем не о танце. Оно было о любви, единстве, поддержку, человеческих ценностях! Для меня лично было честью выступать на одной площади с такими украинцами! Я знаю, что некоторые убегали из-под обстрелов в Мариуполе, у кого-то воюют мужчины и еще много-много личных историй. Я все это время видела, что для тех, кто участвовал эта инициатива была больше, чем танец, она была криком души!", - прокомментировала сама Алена Шоптенко свою постановку.

Хореограф добавила, что целью флешмоба было не только показать единство украинцев, но и собрать средства в фонд Марии Ефросининой, которая помогает пострадавшим от войны женщинам и детям.

Напомним, Алена Шоптенко рассказала про свою звездную болезнь.

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