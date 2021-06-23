Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. В пятом сезоне главным хореографом проекта станет Алена Шоптенко. А известная хореограф и режиссер-постановщик Елена Коляденко выступит в роли креативного продюсера главного развлекательного шоу. Создатели шоу уверяют, что такого праздника красоты и бального танца зрители еще не видели.
Алена Шоптенко, на днях посетила студию "Твоего дня" и рассказала, каким будет новый сезон:
«Мне очень приятно работать вместе с Еленой Коляденко в роли режиссера-постановщика - это нереальный опыт, профессиональный рост, в том числе. Последние два сезона я выходила на паркет в качестве танцовщицы вместе с Олегом Винником и Алексеем Яровенко, но рада вернуться в работу над проектом в качестве главного хореографа, чтобы реализовать вместе с командой новые креативные идеи. Я могу сказать, что в новом сезоне мы готовим много интересных сюрпризов для зрителей. Например, на паркет выйдет много новых талантливых танцовщиков, которые поразят всю страну».
Алена отметила, что в качестве участницы на паркет не выйдет, но пошутила, что станцует только вместе с ведущим шоу «Твой день» Владом Ямой.
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