Актер поддерживает Украину в развязанной РФ войне.

Голливудский актер Шон Пенн приехал в Киев, где уже успел встретиться с президентом нашей страны Владимиром Зеленским. На эту встречу он надел обувь с патриотической надписью.

Известно, что военные берцы с надписью "Слава Украине" Пенну подарили еще во время его летнего визита в Киев. Украинский бренд, подаривший актеру обувь, поблагодарил его за доверие.

"А Шон Пенн уже по классике не снимает наши берцы, благодарим его за доверие, это просто нереально, не верится", - говорится в заявлении бренда.

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Шон Пенн поддержал Украину

С начала полномасштабного вторжения РФ Шон Пенн неоднократно приезжал в Украину. Известно, что он снимает документальный фильм о зверствах российских оккупантов на украинской земле.

В Украине он уже встретился не только с Зеленским, но и с музыкантом и военным ВСУ Колей Сергой.

Также УНИАН писал, что Шон Пенн побывал на Днепропетровщине. Кроме того, Шон Пенн передал президенту Украины Владимиру Зеленскому свою награду "Оскар".

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