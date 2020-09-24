Актриса запомнила поцелуй с Робертом де Ниро.

Известная актриса Шэрон Стоун рассказала, что самый запоминающийся поцелуй у нее был с Робертом де Ниро.

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Об этом она рассказала в эфире шоу Watch What Happens Live, передает Metro.

Этот поцелуй произошел во время съемок фильма "Казино". Тогда актриса даже была влюблена в Роберта де Ниро.

"Роберт Де Ниро, несомненно, лучше целуется!... Этим актером я восхищалась больше всего, и на протяжении всей своей карьеры думала о том, что хочу сесть напротив Роберта де Ниро и пытаться держать себя в руках. И, возможно, из-за моей симпатии и уважения к нему этот поцелуй стал вершиной всех эмоций", - призналась голливудская звезда.

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Автор: Диана Могилевич