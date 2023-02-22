Пользователи пишут, что такие фото сейчас неуместны.

Жена певца Виктора Павлика возмутила фанов. Катя Репяхова показала очень откровенные фото, из-за которых ее даже начали обзывать порноактрисой.

На новых фотографиях Репяхова позирует в белоснежных трусиках и майке. Жена Павлика выбрала для фотосессии нежный образ, сделала красивую прическу и легкий макияж.

Однако пользователи сети не оценили новых фото. Они увидели лишь пошлость и чрезмерную откровенность. Комментаторы будто соревнуются в том, чтобы придумать для Репяховой самый обидный комментарий.

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Что пишут пользователи сети под новым фото жены Павлика:

"Чего мне сегодня не хватало в ленте новостей, так это растопыренной Репяховой. Господи, чем они думают, когда такие фото выставляют. Тем более сейчас. Ну уже бы и разделась что ли"

"Люди каждый день гибнут, кому эти фото нужны, они сейчас совсем не ко времени"

"Екатерина, вы метите в порно?"

"Еще и ноги расставила, стыд какой!"

Реакция Репяховой на критику

Впрочем, это совсем не затрагивает Репяхову. В Stories она заметила: "Чтобы те критики так быстро донатили", намекая на то, что все комментаторы, которые пишут негативные комментарии, могли бы тратить свое время на помощь военным, а не на все это.

"Когда выставляла эти фотографии, вообще не ожидала такой реакции. Ведь съемка для меня - это творчество. Не вижу в этом ничего плохого даже во время войны", - добавила Репяхова.

Напомним, недавно жена Павлика примерила на себя силиконовую грудь. Оказалось, Репяхова хочет сделать пластическую операцию.

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