Екатерина Репяхова рассказала, что хочет сделать пластическую операцию.

Молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова давно ведет Instagram-блог. Сейчас своим подписчикам она рассказала, что обратилась к пластическому хирургу. Пока только за консультацией, но в будущем хочет лечь под нож, чтобы подкорректировать бюст.

Так, в своем блоге Катя показала фото в миниатюрном топе с грудными имплантами. Знаменитость сказала, что окончательно еще не приняла решение касательно маммопластики.

Она также подчеркнула, что большую грудь себе не хочет. Единственная ее цель - сделать грудь одинаковой, так как после рождения сына и грудного вскармливания она стала немного асимметричной.

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Вот что рассказала жена Виктора Павлика в своем блоге:

"Врач очень удивился, когда я сказала, что хочу самые маленькие импланты, которые существуют. Он говорит, что тогда не будет вау-эффекта, ведь девушки именно за тем и приходят, чтобы грудь скрипела. Но я этого не хочу. Может, я какая-то не такая. Я лучше хочу сделать нос. Но, на самом деле, я просто хочу, чтобы грудь была одинаковая".

Она добавила, что импланты будет ставить только тогда, когда в планах уже не будет пополнения. Сейчас именно это ее и останавливает, призналась Катя.

"Возможно, поставлю импланты тогда, когда уж точно не буду планировать рожать. Год желательно не беременеть, меня это останавливает", - резюмировала Репяхова.

Напомним, жена Виктора Павлика заговорила о второй беременности и показала фото с округлым животом.

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