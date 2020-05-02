Принцессе Шарлотте сегодня исполняется 5 лет (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали новыми фото именинницы принцессы Шарлотты. К поздравления присоединились принц Чарльз и королева Елизавета ІІ.

Принцесса Шарлотта Кембриджская сегодня празднует свое 5-летие.

По случаю праздника в Instagram Кенсингтонского дворца было опубликовано несколько новых снимков юной принцессы. В подписи сообщается, что герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться четырьмя новыми фотографиями принцессы Шарлотты в честь ее пятого дня.

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Фотографии были сделаны герцогиней Кэтрин, когда семейство помогало собрать вещи и доставить пакеты с едой для одиноких пенсионеров в их районе. В руках у Шарлотты паста, которую Кембриджи сделали сами.

Одета девочка в милое платье от Zara, плотные серые колготы и лаковые черные туфли.

Сообщается, что Кэтрин и Уильям решили несмотря на карантин устроить для дочери громкий праздник, это будет вечеринка с помощью видеосвязи Zoom, к которой присоединится и 94-летняя прабабушка Шарлотты – королева Елизавета II, а также ее супруг принц Филипп.

Кроме того поздравления принцессе Шарлотте поступили от ее дедушки - принца Чарльза. На официальной странице Клеренс Хаус опубликовали фото девочки и поздравления к нему.

Так же к поздравлениям присоединилась и королева Елизавета ІІ. На официальной странице в Инстаграм опубликовали архивные фото принцессы Шарлотты и Ее Величества.

Принцесса Шарлотта – второй ребенок Кейт и Уильяма, она родилась 2 мая 2015 года и стала первой внучкой принца Уэльского Чарльза, пятой правнучкой королевы Елизаветы II и пока что единственной дочерью Кембриджей.

Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская (в честь своей прабабушки королевы Елизаветы II и бабушки принцессы Дианы Уэльской) родилась в госпитале Святой Марии в Лондоне в 8:34 утра по лондонскому времени в присутствии мужа. Герцогиня Кэтрин и принц Уильям приехали в госпиталь в 6 утра. Герцогиня сама была за рулем, наверное, на тот момент схватки у Кэтрин еще не начались. Ближе к полудню Кенсингтонский дворец сообщил, что роды у герцогини начались и протекают без осложнений. Чуть позже стало известно, что Кэтрин родила дочь. Вес малышки – 3710 килограммов. Она родилась в том же госпитале, что и ее старший брат Джордж в 2013 году.

Шарлотта занимает четвертое место в линии наследования британского престола после своего брата Джорджа, отца Уильяма и деда Чарльза.

Принцессу Шарлотту называют любимицей принца Филиппа (супруга королевы Елизаветы II) наверно из-за того, что маленькая Шарлотта очень похожа своим озорным характером на королеву.

Шарлотта любит танцевать и с детства привыкла к вниманию публики. Кажется, она единственная из детей Кембриджей, кто не стесняется камер и всегда приветливо машет рукой в объективы фотографов.

Напомним, несколькими днями ранее герцогиня Кэтрин и принц Уильям праздновали 9-ю годовщину со дня своей свадьбы.

А в прошлом месяце, 23 апреля, отмечали второй день рождения их младшего сына Луи и также делились его новыми снимками.

Отметим, Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя детьми принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и маленьким Луи находятся на самоизоляции в имении Амнер-Холл в Норфолке. Королевская чета не нарушает карантин, но при этом всячески поддерживает тех, кто бореться на передовой с эпидемией коронавируса. В поддержку этих самоотверженных людей Кэтрин и Уильям с тремя детьми записали мощное видео, присоединившись к всеобщему британскому флешмобу Clap For the Cardiers.