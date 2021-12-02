Не для всех украинских селебрити громкие вечеринки закончились удачно.

Украинские селебрити часто устраивают громкие вечеринки и особого повода для этого им не нужно. Но были и такие ситуации, которые им хочется забыть.

Так, в программе "ЖВЛ" звезды рассказали о своих самых эпичных шалостях на вечеринках.

Андре Тан

Не так давно дизайнер Андре Тан устраивал вечеринку в честь своего дня рождения. Гости придерживались особого дресс-кода с пометкой 18+. Интересно, что на праздновании были и голые монашки, о которых Андре рассказывает достаточно смущенно.

"У меня был такой интересный период жизни после развода, поэтому я мог себе это позволить", - рассказал дизайнер.

Евгений Хмара

Несколько лет назад пианист Евгений Хмара решил отдохнуть в клубе. Вот только такая тусовка закончилась для него настоящим криминалом. Кто-то подсыпал ему в стакан неизвестный препарат.

"Там, наверное, был клофелин или еще что-то. И меня, честно говоря, отключило. Я два дня был зеленый, это была реакция на какой-то яд", - поделился пианист-виртуоз.

Alyona Alyona

"Я как-то пришла на день рождение девочке, которой исполнилось 20 лет. А мне тогда уже было 30. Ну, вы знаете молодежь. Они за час напились, употребили маленькую дозу. Для меня это день рождение обернулось интервью. Все подходили и спрашивали о работе. Я поняла, что это совсем не моя тусовка и ушла", - рассказала рэперша.

Анна Тринчер

Блогерша, певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер до сих пор не может забыть свой выпускной. После того как девушка обрела популярность в Украине одноклассники отказались с ней общаться. Конечно, такая напряженная атмосфера царила и на выпускном. При этом девушка отметила, что вскоре практически все одноклассники перед ней извинились.

Андрей Данилко

Верка Сердючка в свое время была мегапопулярной. Как-то ее пригласили на корпоратив на двух богатых людей, один из которых только вышел из тюрьмы. Артист вспомнил, как на песне "Белые розы" бывший заключенный расплакался.

Ранее УНИАН назвал 5 украинских звезд, которые воспитывают детей без мужей.

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Автор: Диана Могилевич