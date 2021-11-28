Некоторые знаменитости самостоятельно воспитывают своих детей.

Украинские женщины в силу разных причин воспитывают своих детей самостоятельно, без помощи мужчин. Они сильные, независимые и любящие мамы, которые готовы на все ради блага своих наследников.

Тина Кароль

Тина Кароль была женой продюсера Евгения Огира, который восемь лет назад умер от рака желудка. У них в браке родился сын Вениамин, который сейчас учится в Лондоне. Тина периодически прилетает к сыну, а также они часто путешествуют.

Ани Лорак

В браке с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу у Лорак родилась дочь София. Несмотря на развод, Мурат достаточно времени проводит с дочерью и даже берет ее с собой в отпуск. Вот только он нашел свою любовь, а опальная певица все еще в поисках своей судьбы. Поэтому ее называют матерью-одиночкой.

TAYANNA

У TAYANNA есть сын Даниэль от саунд-продюсера Егора Глеба. В браке они не состояли. Также звезда говорила о том, что Глеб изменял ей с Ани Лорак, в результате чего они даже вместе жили. Сейчас сердце TAYANNA занято. С молодым человеком она познакомилась в Instagram, они успели вместе отдохнуть на море, а также она представила его своему сыну. Вот только сам молодой человек не спешит "интегрироваться" в их семью.

Ирина Билык

У певицы Ирины Билык два сына - Глеб и Табриз. С отцами своих детей певица рассталась и пока живет одна. При этом она говорила, что хочет еще раз выйти замуж, но когда это будет и кто станет ее новым избранником - неизвестно.

Яна Клочкова

Пловчиха Яна Клочкова 11 лет назад родила первенца. На свет появился сын Александр, которого она родила от грузинского спортсмена и бизнесмена Левана Нодаровича Ростошвили. В одном из интервью спортсменка рассказала, что сын живет вместе с ее родителями и бабушкой в Крыму.

Напомним, кто из звезд спас девушку от изнасилования, кто отсосал яд из коллеги, а кто вытащил человека из пожара.

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Автор: Диана Могилевич