Ведущая была очень лаконичной в своем ответе.

О личной жизни ведущей Леси Никитюк практически ничего неизвестно. Она не рассказывает о том, есть ли у нее бойфренд.

В связи с этим поклонники неоднократно предлагали ей принять участие в проекте "Холостячка", чтобы она смогла найти свою любовь.

Однако, как стало известно, вероятно, у Никитюк есть молодой человек. В инста-сториз она намекнула на то, что сейчас не одна. При этом она намекнула, что ее отношения, скорее всего, не увенчаются браком.

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"Конкретно сейчас я в свободных отношениях", – написала Никитюк.

Никитюк не стала раскрывать личность своего бойфренда и посвящать поклонников в детали.

Интересно то, что ведущая также рассказала, что хотела сделать маммопластику, но мужчина сказал, что ему нравится ее натуральная грудь.

Напомним, ранее ведьма Мария Тихая рассказала, что у Никитюк действительно может быть бойфренд. Но, по ее словам, в этом году она не видит, чтобы ведущая вышла замуж.

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