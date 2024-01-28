Их встреча была очень теплой.

Телеведущая Леся Никитюк появилась на съемках программы "Є питання", во время которых ее ждал неожиданный сюрприз. На площадку пришел ее "бывший" - Сергей Притула.

Много лет они были соведущими программы "Хто зверху?" Никитюк и Притула успели подружиться, у них теплые отношения. Однако после полномасштабного вторжения Притула отказался от работы на ТВ и начал усиленно заниматься волонтерством. При этом ему удалось сохранить дружбу с Никитюк, которая продолжила вести развлекательные шоу.

Поэтому он решил устроить ей сюрприз и появиться на съемках ее шоу. Он зашел в павильйон с букетом тюльпанов. Леся была удивлена и даже заплакала от радости.

Они обнялись, а затем Притула вручил своей подруге букет. Леся, взяв букет, пошутила: "Чего так мало?". На что Притула ответил: "200 гривен! Знаешь, губу тоже немного не раскатывай".

Стоит отметить, что Лесе Никитюк и Сергею Притуле приписывали роман. Однако известно, что Сергей женат, у него трое детей.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала об изменениях в себе.

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