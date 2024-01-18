Женщина впервые рассказала правду.

Украинская телеведущая Елена Филонова рассказала о том, как она попала на телевидение. Об этом женщина впервые призналась на YouTube-шоу "Правда", где по формату программы гости должны вспомнить историю из жизни, а потом ведущие угадывают правда это или нет. Поэтому Елена начала свой рассказ.

"Все знают, что я работала на Новом канале и самый популярный вопрос был у людей: "Как я туда попала?" И самая популярная была версия, которая имеет долю правды... Ну, как попадают?" - спросила Елена ведущих шоу Ласточкина, Зила и Кухарчука.

Мужчины начали называть свои предположения. Некоторые говорили через кастинг или через дверь, но женщина рассказала историю дальше.

"Частный кастинг. Я впервые эту историю рассказываю, мне тяжело. Я говорю - через кровать, все! Ты попала на Новый канал через кровать? Я не хотела этого рассказывать, это капец! Сейчас захейтят. Меня аж трясет", - отметила Филонова.

Ведущие решили, что Елена сказала неправду, однако она подчеркнула, что в состоянии алкогольного опьянения девушки делают много глупостей и она не является исключением. Поэтому факт из ее биографии о телевидении оказался правдой.

"Почти пьяная попала. Переспала, а потом через определенное время только попала на телевидение. Это же не сразу: переспала - приходи через два часа и ты уже работаешь у нас. Это так не работает, надо, чтобы прошло определенное время", - призналась Филонова.

Однако имени и фамилии того человека она не называла.

Что известно об Елене Филоновой

Елена Филонова родилась в Киеве. Она мечтала стать моделью, однако из-за невысокого роста ей пришлось отказаться от этой идеи. Впоследствии она стала ведущей программ "Ревизор красоты", "Абзац", "Перфект" и "Любовь".

39-летняя Елена часто получает хейт из-за своей любви к бодипозитиву.

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