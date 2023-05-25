Мужчина оставил ее ресторане со счетом более двух тысяч гривень.

Украинская телеведущая Елена Филонова вышла на связь с поклонниками вся в слезах. Она рассказала, что сходила на свидание с мужчиной, которое ее разочаровало.

По словам Филоновой, они пришли в ресторан и заказали блюд на сумму более двух тысяч гривень. Когда пришло время расплачиваться, мужчина предложил Филоновой "отработать" обед.

"Он предложил мне поехать с ним. Вы сами понимаете зачем. Я в шоковом состоянии. У меня такое впервые в жизни. Такого опыта еще не было", - сказала девушка.

Видео дня

Также она рассказала, что предлагала молодому человеку разделить счет пополам, однако он сказал, что у него не хватит денег рассчитаться даже за себя.

Часть поклонников поддержала Филонову, но нашлись и те, кто осудил ее за то, что она якобы пыталась поесть в ресторане за чужой счет. Сама ведущая опровергла это мнение, сказав, что заказала себе только мороженое и бокал шампанского, остальное заказывал ее спутник.

Кто такая Елена Филонова

Филонова родилась в Киеве. Она хотела пробиться в модельный мир, однако из-за невысокого роста ей пришлось отказаться от этой идеи. Однако творчеством заниматься она не перестала. Филонова стала ведущей программ "Ревизор красоты", "Абзац", "Перфект", "Любовь".

Также она является сторонником бодипозитива, за что сама часто становилась объектов для хейта. Девушка признавалась, что пытается похудеть, однако любовь к еде не дает ей это сделать.

Вас также могут заинтересовать новости: