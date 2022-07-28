Телеведущая Лидия Таран вернулась в Киев из Франции, где пребывала из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ведущая ТСН Маричка Падалко поделилась невероятно чувственными фотографиями со своей коллегой Лидией Таран. Лида после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехала за границу и только недавно вернулась на Родину. За время ее отсутствия квартира пострадала от российских обстрелов.

Сейчас сеть растрогало фото, на котором Лидия и Маричка стоят на балконе. Видно, что Таран заплаканная. На фоне виден разрушенный из-за обстрелов российских оккупантов жилой многоквартирный дом.

"И слезы, и смех, и объятия. Мы не виделись пять месяцев и неизвестно, когда увидимся снова, но частица Украины сейчас в каждом из нас, где бы мы ни были. Лида теперь может какую-то частицу взять с собой в Европу в буквальном смысле этого слова - слишком много их осталось вокруг после двух попаданий российских ракет в ее жилищный комплекс.", - написала Падалко.

И добавляет - после переезда Таран в новые апартаменты, коллеги все не могли найти время, чтобы встретиться там и выпить чашечку кофе. Однако сейчас, после кардинальной переоценки ценностей и новых ужасных реалий, это время нашлось.

"Жаль, что с таким видом и стеклом под ногами, но как хорошо, что сложные времена делают нас только более близкими и сильными", - отметила Маричка Падалко и завершила свою публикацию двумя сердечками - синим и желтым.

Напомним, Лидия Таран рассказала, как предвидела атаку на свой дом.

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