Дом телезвезды уже дважды пострадал из-за обстрела российских оккупантов.

В дом украинской телеведущей Лидии Таран уже два раза прилетала российская ракета. В интервью "Фактам" звезда новостей рассказала, что ощущала перед этим.

Так, Лида призналась - у нее было предчувствие, что захватчики будут повторно бить по заводу "Артем", рядом с которым расположена ее квартира.

К счастью, в момент удара ни Лиды, ни ее дочери Василины дома не было.

"Знаете, у меня было ощущение, что первый раз, когда прилетела ракета в мой дом, что это не последний удар по заводу "Артем", возле которого находится дом. В моем телефоне до сих пор стоит сигнал воздушной тревоги, поэтому находясь во Франции, я ее услышала. Плюс в квартире сработала сигнализация. На телефон поступило сообщение, что выбиты окна. Поэтому сразу сложила вместе эти два факта и поняла, что вот, собственно, тот второй раз ракета попала где-то рядом с моей квартирой", - рассказала телеведущая.

Таран уточнила, что в результате того ракетного удара погиб мужчина, а ребенок и его мама получили тяжелые ранения.

"Это ужас! Мои соболезнования семье. У меня соседнее крыло, и оно меньше пострадало в этом комплексе. Конечно, у меня, как и у многих людей после всех этих ракетных ударов, проблема с окнами и дверями. Но я ее буду решать тогда, когда вернусь в Украину", - добавила Лидия Таран.

Телеведущая отмечает - не чувствует безопасности для себя и дочери, поэтому пока что обдумывает уместность возвращения в Киев.

Напомним, в результате авиаудара по Киеву пострадала квартира телеведущей Лидии Таран.

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