У девушки произошел рецидив онкологического заболевания.

Сестра Жанны Фриске - Наталья - поделилась с поклонниками в Instagram печальной новостью. У ее сестры Татьяны случился рецидив онкологического заболевания.

Известно, что 11 лет назад Татьяна боролась с раком молочной железы. Лечение проходило успешно, но сейчас у нее случился рецидив. Родственники хотят перевезти ее из Украины в Россию, в клинику, где проходила лечение покойная Жанна.

"Все это время она находилась в ремиссии, но, к сожалению, сейчас у нее рецидив, и не просто рецидив, а рецидив с метастазами в печень и позвоночник", – рассказала Наталья.

Сейчас певица собирает деньги на лечение сестры: "Девочка очень хочет жить, девочка еще молодая и очень хочется помочь".

Отметим, Жанна Фриске умерла в 2015 году от рака. По разъяснению отца Фриске, у неё была диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга. Два года звезда боролась с онкологией, но победить болезнь ей таки и не удалось.

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