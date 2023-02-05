Актриса возмутила украинцев заявлением о счастье.

Известная украинская актриса и звезда реалити "Холостячка" Ксения Мишина вляпалась в скандал. Звезда отправилась в путешествие и похвасталась отдыхом в Бельгии, что понравилось далеко не всем ее фанатам.

Актриса улетела в другую страну вместе со своим сыном. Она рассказывала в Stories о том, как они добирались до Бельгии, а после этого опубликовала фото. В описании к снимку Мишина написала: "Счастье - это так просто".

Комментаторы не оценили мысли актрисы. Они упрекнули ее в том, что она забыла о полномасштабной войне и о том, что сейчас у многих людей нет поводов для счастья и радости.

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Реакция фанов на новое фото Мишиной:

"Просто, это когда есть возможность. А когда люди, которые остались в Украине, как им быть?"

"Да... Просто... Когда отец моего сына на 3 дня приехал домой в отпуск с войны и сын был счастливым... Да! Счастье - это так просто"

"Да, хорошо где нас нет... Мы ежеминутно в напряжении, потому что война продолжается, гибнут люди!"

"Сестра Влада Ямы? Легко о счастье говорить, когда есть возможность уехать и забыть о сиренах"

"Это просто, когда ты не живешь 24/7 в Телеграмм! Когда твои родители в Украине, а ты ради безопасности детей в Польше! Но счастье, наверное, это то, что ты жив! Дай Бог Украине мира! И счастья каждому"

"Нет, Ксю, сложно, когда ты в Украине".

Сама Мишина пока что не реагирует на негативные комментарии. Некоторые фанаты попытались заступиться за актрису и отметили, что она могла выехать из Украины лишь на время.

Ранее Мишина ответила, общается ли ее сын с отцом.

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