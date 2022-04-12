Руся презентовала колыбельную на украинском языке.

Пока певица Наташа Королева молчит о войне в Украине, ее сестра Руся выпустила колыбельную на украинском языке и показала жуткие кадры войны в нашей стране.

Стоит отметить и то, что Руся поддерживает Украину в войне, которую подло развязала Россия. Хоть певица и живет в США, она все равно высказывает свою позицию. Также украинцев поддерживает и мама Королевой - Людмила Порывай.

А вот сама Наташа Королева пока молчит о войне, несмотря на то, что родилась в Киеве. При этом ее супруг, стриптизер Тарзан активно поддерживает путинский режим и геноцид украинцев.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон жестко обозвал Королеву за анонсированный концерт в Урюпинске в то время, как в ее родной Украине оккупанты убивают мирное население.

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