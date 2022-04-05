Тарзан неоднократно поддерживал путинский режим.

Пока певица Наташа Королева молчит о войне в Украине, ее супруг-стриптизер Тарзан активно поддерживает путинский режим и войну в нашей стране.

Так, Тарзан записал видеообращение, в котором заявил, что российские солдаты никогда не позволяли себе уничтожать страны, насиловать женщин, убивать детей и совершать прочие зверства.

"Привет всему здравомыслящему человечеству. Будучи родом из семьи военного, пройдя путь от рядового до офицера, я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому могут верить даже не люди, а существа, которые совсем не понимают менталитет русского человека, русского солдата", – сказал стриптизер.

Украинцы после просмотра этого обращения пригласили Тарзана в Украину, чтобы он сам убедился в том, что российские военные творят беспредел.

Также пользователи сети напомнили Тарзану о его сыне Архипе, который к тому же призывного возраста. Их заинтересовал вопрос, куда делся молодой человек.

"А вы, Сергей, помните, что у вас сын призывного возраста? Не думаю, что он поддерживает своего отца! А иначе он, наверное, был бы уже в Украине на "лихом коне"", "Приглашаем в Бучу, вместе с женой", "Кого вы побеждаете? В чем побеждаете? Какая победа? Какой вы позорный человек! Лучше бы вы молчали", - пишут украинцы в комментариях к видео.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон жестко обозвал Королеву за концерт в России, пока в Украине идет война.

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