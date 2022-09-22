Бразильская актриса Луселия Сантус заработала бешеную популярность благодаря этой роли.

"Рабыня Изаура" - это культовый бразильский телесериал, который впервые вышел на экраны в 1976 году. В главных ролях снялась юная актриса Луселия Сантус и звёзды бразильских телесериалов того времени: Рубенс ди Фалко, Норма Блум, Атила Йориу.

Примечательно, но практически нулевой опыт главной героини не помешал ей мастерски исполнить свою роль и на много лет остаться в памяти телезрителей всего мира

Сейчас Луселии Сантус - 64 года. В 2022 году она отметила 50 лет своей кинокарьеры. За это время она снялась в 18 сериалах и 17 кинофильмах. Также на ее счету и несколько режиссерских работ.

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Именно после выхода бразильской теленовеллы юную Сантус ждал невероятный успел: сериал обсуждали часами, а сама звезда стала очень узнаваемой во всем мире.

Последняя крупная работа Луселии Сантус на ТВ была еще в 2011 году. Сейчас она ведет свой блог в Instagram.

Страничка насчитывает более 110 тысяч фолловеров. Там она рассказывает о своей жизни, показывает путешествия.

В личной жизни у нее было два неудачных брака. Судя по всему, мысли о новом замужестве она оставила и живет в свое удовольствие.

Напомним, что стало с актрисой, исполнившей роль кудряшки Сью, спустя тридцать лет после премьеры.

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