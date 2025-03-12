По словам блогера, новая избранница писателя работает с его бывшей.

Известный украинский писатель, музыкант Сергей Жадан, который в июне стал еще и военным, вступив в ряды ВСУ, закрутил новый роман. Стало известно, кто новая возлюбленная знаменитости.

Об изменениях в личной жизни, о которых сам артист говорить не хочет, рассказал украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он сообщил, что после громкого романа с Кристиной Соловий сердце лидера группы "Жадан и Собаки" снова занято.

Звездный обозреватель со ссылкой на собственные источники отметил, что уже некоторое время 50-летний исполнитель находится в отношениях с девушкой, которая работает с его бывшей. Инсайдеры утверждают, что Жадан якобы закрутил роман с менеджером певицы, но ее имя пока неизвестно.

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"Хочу рассказать интересную любовную историю Жадана. Раньше была Соловий, а теперь он встречается с ее менеджером, за которой очень долго бегал и добивался", - процитировал слова инсайдера Беспалов и указал, что парочку видели вместе на публике.

В то же время сам защитник Украины пока не подтверждал новые отношения. Он почти не говорит о личной жизни и не хочет раскрывать, есть ли рядом с ним любимый человек. Поэтому поклонникам остается только догадываться, влюблен ли сейчас Сергей Викторович.

Что известно о Жадане и его личной жизни

Жадан - украинский писатель, поэт, переводчик и общественный деятель. Он является одним из самых известных современных украинских авторов. Среди самых известных его романов "Ворошиловград", "Депеш Мод", "Интернат", а также сборники стихов "Эфиопия" и "Жизнь Марии". Он также является фронтменом и автором песен группы "Жадан и Собаки", а сейчас активно помогает военным и сам выполняет задания в ВСУ.

Как известно, артист был дважды женат. Ходили слухи, что ради Соловий знаменитость бросил бывшую жену. Их роман начался в 2022-м и длился недолго. Пока точно неизвестно, кто был инициатором расставания, но сама Кристина признавалась, что влюбилась в другого мужчину, после чего начала романтические отношения с ним. После измены певицы и расставания Жадан и Кристина разорвали все связи и не общаются.

Позже поговаривали, что писатель находится в отношениях с депутатом от партии "Голос" Соломией Бобровской. Они часто появлялись на публике вместе, но так и не подтвердили свой возможный роман.

Напомним, ранее умерла бывшая жена Сергея Жадана. Избранницы писателя не стало 19 декабря в возрасте 51 года. Знаменитость почтил память экс-возлюбленной в своих соцсетях.

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