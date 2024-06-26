Известный блогер рассекретил избранницу музыканта.

Известный украинский писатель, музыкант Сергей Жадан, который в июне вступил в ряды ВСУ, закрутил роман. Стало известно, кто новая избранница знаменитости.

Как известно, артист был дважды женат. Также у него был роман с певицей Кристиной Соловий, ради которой он якобы бросил жену. Однако недавно выяснилось, что исполнительница ушла от Жадана.

Сейчас же в светских кулуарах ходят слухи о том, что писатель находится в новых отношениях. Известный блогер-сплетник Богдан Беспалов в новом видео намекнул, что Сергей уже забыл о Соловий и нашел утешение в другой женщине.

Как рассказал звездный обозреватель, новой возлюбленной музыканта оказалась народная депутатка от партии "Голос" Соломия Бобровская. В октябре 2022 года она стала членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Правда, пока ни Сергей, ни Соломия никак не комментировали свой возможный роман. Однако в сети есть немало их совместных фото на светских мероприятиях. Более того, известно, что они хорошо знакомы.

Что известно о Жадане

Жадан - украинский писатель, поэт, переводчик и общественный деятель. Он является одним из самых известных современных украинских авторов, чьи произведения получили признание не только в Украине, но и за рубежом. Среди самых известных его произведений романы "Ворошиловград", "Депеш Мод", "Интернат", а также сборники стихов "Эфиопия" и "Жизнь Марии".

Жадан также известен своей музыкальной деятельностью. Он является фронтменом и автором текстов группы "Жадан и Собаки", которая исполняет музыку в стиле ска-панк. Знаменитость также является активным общественным деятелем, который поддерживает культурные и благотворительные инициативы.

Напомним, ранее Сергей Жадан признался, почему он и его коллеги решили уйти на фронт.

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