Знаменитость не готов сейчас обсуждать личную жизнь.

Украинский писатель, музыкант, военный, лидер группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан отказался комментировать свою личную жизнь. Общественный деятель, который сейчас служит в ВСУ, не захотел вспоминать экс-избранницу - певицу Кристину Соловий.

Во время интервью на YouTube-канале "Бомбардир" Жадан рассказывал о своей службе, книгах и войне в целом. Понятно, что интервьюер не упустил случая поинтересоваться у звезды, что сейчас происходит в его личной жизни. В частности, он задал вопрос о Соловий и их романе, который долгое время был у всех на слуху.

Правда, Сергей категорически и резко отреагировал на эту тему. Он не захотел обсуждать этот вопрос и попросил сменить тему. В дополнение, писатель также указал, что в сети, мол, о нем пишут много информации, которая не соответствует действительности и которую он не будет комментировать. Не секрет, что больше всего писали именно о его отношениях с Кристиной, однако эти слухи являются ложью, по его словам.

"Прекратите, давайте об этом не будем говорить. Давайте о чем-то другом поговорим. Я не хочу, я не говорю о своей личной жизни, тем более о личной жизни близких мне людей. В Интернете обо мне пишут очень много глупостей и неправды", - подчеркнул Жадан.

К слову, музыкант и исполнительница закрутили роман в 2022 году. Их отношения длились недолго. Сейчас точно неизвестно, кто был инициатором расставания, но сама Кристина признавалась, что влюбилась в другого мужчину, после чего начала романтические отношения с ним. После измены певицы и расставания Жадан и Кристина разорвали все связи и не общаются.

Напомним, ранее Сергей Жадан рассказал, где служит и какие задачи выполняет на фронте. Музыкант более полугода назад мобилизовался в 13-ю бригаду Нацгвардии Украины "Хартия".

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