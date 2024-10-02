Писатель мобилизовался почти 5 месяцев назад.

Известный украинский писатель, музыкант, лидер группы "Жадан и Собаки" и военный Сергей Жадан рассказал, как проходит его служба в ВСУ. Артист ответил, где служит и чем занимается в армии.

Как известно, знаменитость пополнил ряды ВСУ в июне этого года. Музыкант мобилизовался в 13-ю бригаду Нацгвардии Украины "Хартия". Вместе с ним на защиту страны стали также другие музыканты из группы "Жадан и собаки" - Евгений Турчинов и Александр Меренчук.

В своем Instagram Жадан опубликовал фотографию с комбригом "Хартии" Игорем Оболенским и сообщил, что 1 октября в День защитников и защитниц Украины получил награду "Хартийный коин". Также писатель решил подвести итоги почти 5-месячной службы.

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По словам Сергея, 2 месяца он проходил военную подготовку, а сейчас служит в батальоне сил поддержки во взводе своего давнего приятеля Михаила Озерова. Музыкант вместе с побратимами занимается обустройством позиций бригады на Харьковщине.

"Вот уже две недели служу штаб-сержантом второй категории службы военной журналистики секции гражданско-военного сотрудничества. Работы много, но работа интересная и полезная для бригады - коммуникации внутри подразделения и снаружи, работа с личным составом, наше замечательное Радио Хартия, которое стремительно набирает обороты, поддержка медицинской и патронатной служб, фандрайзинг и многое другое. Честь работать на Силы обороны. Честь служить украинскому народу", - поделился Жадан.

Что известно о Жадане

До вступления в ВСУ, Сергей был активным общественным деятелем. Он оказывал волонтерскую помощь военным, а также даже основал благотворительный фонд, который помогает культурным и образовательным организациям.

Жадан является автором известных романов, в частности, "Ворошиловград", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры".

В 2022 году писатель был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе комитетом литературоведческих наук польской академии наук. В этом же году он оказался в списке культурных деятелей немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Также Сергей получил Премию мира немецких книголюбов.

Польское издание Gazeta Wyborcza назвала Жадана "Человеком года". Среди его достижений еще и англоязычный перевод романа "Интернат", который получил Литературную премию Европейского банка реконструкции и развития.

Напомним, ранее Сергей Жадан рассказал о службе в ВСУ. Знаменитость поделился впечатлениями от прохождения военной подготовки.

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