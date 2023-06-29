Писатель и его вторая жена прожили в браке 15 лет.

Известный певец и писатель Сергей Жадан официально развелся с женой. Иск о расторжении брака удовлетворили 26 июня.

Как сообщает zaxid.net, дело о разводе Жадана рассматривал Лычаковский районный суд Львова. По данным издания, писатель и его вторая жена уже давно не жили вместе.

"В материалах дела указано, что супруги давно не живут семейной жизнью и не поддерживают общий быт. На заседание суда 26 июня ни Сергей Жадан, ни Ирина Куницына не явились и попросили рассматривать дело в их отсутствие. Учитывая это, судья Назарий Нор иск о разводе удовлетворил. Гражданских исков бывшая пара не подавала", - говорится в сообщении СМИ.

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Сам Жадан информацию об официальном разводе не комментировал. На своих страницах в соцсетях он рассказывает о туре, в котором он и певица Кристина Соловий собирают средства на ВСУ. Именно с ней ему уже несколько месяцев приписывают роман.

Жадан и Соловий - что известно об их отношениях

Все началось в декабре, когда Соловий запретила клип на песню "Юність", в котором она снялась с Жаданом. Их пылкие поцелуи взбудоражили сеть. Потом писатель рассказал, что для него это был интересный опыт.

В мае Жадан и Соловий не сумели скрыть тайное свидание. Их заметили во время прогулки. Писатель и певица держались за руки. После этого они неоднократно появлялись на публике вместе, а впоследствии начали давать совместные концерты. Впрочем, слухи о романе Соловий и Жадан комментировать отказываются.

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