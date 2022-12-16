Новая видеоработа получилась очень нежной и эротичной, а сама песня - очень мелодичной, невозможно прекратить слушать ее.

16 декабря Кристина Соловий запремьерила песню "Юность" и клип к ней, в котором вместе с артисткой снялся писатель и музыкант Сергей Жадан. Их пылкие поцелуи взбудоражили сеть.

Новая видеоработа опубликована на YouTube-канале певицы, в ней Соловий и Жадан играют историю любви. Кристина считает, что Сергей лучше всего воплотил образ главного героя, потому что в его поэзии так же присутствует "вечная юность".

"Получилась чувственная история отношений мужчины и женщины - отношений, преодолевающих время и зажигающих воздух. Довольно естественно получилось. Кристина выразительна и убедительна. И в кадре, и вне его. Ей хочется подпевать. Поэтому, думаю, мы еще всех удивим", — описал свои впечатления от совместной работы писатель.

Кристина Соловий говорит, что их песня также об Украине сегодня. Об украинской культуре, которую любишь и живешь ею не потому, что патриотизм или так научили, а потому, что она сильна и обольстительна одновременно.

Над звучанием песни работал украинский саунд-продюсер Павел Литвиненко, обложка сингла - работа Дмитрия Грушковского, визажиста певицы.

Сеть "горит" из-за нового клипа Кристины Соловий

Поклонники творчества Соловий в восторге и от песни, и от клипа. Они считают, что появление Жадана в этой видеоработе попало в самое их сердце:

"Клип прекрасно дополняет песню! Ведь юность бывает бешеная, как езда на мотоцикле. Нежная, как вечерние лучи солнца. Многогранна, как люди, которые тебя окружают. Одинокая, как заднее сиденье такси..."

"Это номер 1, без сомнения!"

"Это что, Жадан?))) Кристина, вы такая красивая"

"Идеальная работа! Идеальная во всем любовь с первых нот и с первого взгляда на работу!"

"Очень отзывчивая, нежная песня, понравилась при первом прослушивании"

"Жадан в роли любовника - это мечта многих украинских девушек"

"Ого! Жадан целуется!"

"Картинки для эротических снов"

"Мелодично и нежно".

Кристина Соловий - творчество и личная жизнь

Кристина Соловий участвовала в "Голосі країни", после чего начала сотрудничать со Святославом Вакарчуком. Всеукраинскую известность получила благодаря авторскому хиту "Тримай".

В 2015 году выпустила альбом народных лемковских песен "Жива вода". В 2018-м презентовала дебютный авторский альбом "Любий друг".

Соловий попадала в рейтинг топ-100 самых влиятельных людей Украины (2017) и топ-100 самых влиятельных женщин Украины (2018) от журнала "Фокус". Артистка работает над альбомом Rosa Ventorum.

Кристина тщательно скрывает личную жизнь, она не афиширует отношений. Поэтому кто ее избранник - тайна за семью замками.

Сергей Жадан - личная жизнь

Жадан женат на Ирине Куницыной, которая работает в команде звездного супруга. Они женаты с 2009 года, это - второй брак писателя. Первой женой знаменитости была режиссер Харьковского театра Светлана Олешко. У Сергея двое детей - сын и дочь.

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