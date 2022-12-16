16 декабря Кристина Соловий запремьерила песню "Юность" и клип к ней, в котором вместе с артисткой снялся писатель и музыкант Сергей Жадан. Их пылкие поцелуи взбудоражили сеть.
Новая видеоработа опубликована на YouTube-канале певицы, в ней Соловий и Жадан играют историю любви. Кристина считает, что Сергей лучше всего воплотил образ главного героя, потому что в его поэзии так же присутствует "вечная юность".
"Получилась чувственная история отношений мужчины и женщины - отношений, преодолевающих время и зажигающих воздух. Довольно естественно получилось. Кристина выразительна и убедительна. И в кадре, и вне его. Ей хочется подпевать. Поэтому, думаю, мы еще всех удивим", — описал свои впечатления от совместной работы писатель.
Кристина Соловий говорит, что их песня также об Украине сегодня. Об украинской культуре, которую любишь и живешь ею не потому, что патриотизм или так научили, а потому, что она сильна и обольстительна одновременно.
Над звучанием песни работал украинский саунд-продюсер Павел Литвиненко, обложка сингла - работа Дмитрия Грушковского, визажиста певицы.
Сеть "горит" из-за нового клипа Кристины Соловий
Поклонники творчества Соловий в восторге и от песни, и от клипа. Они считают, что появление Жадана в этой видеоработе попало в самое их сердце:
- "Клип прекрасно дополняет песню! Ведь юность бывает бешеная, как езда на мотоцикле. Нежная, как вечерние лучи солнца. Многогранна, как люди, которые тебя окружают. Одинокая, как заднее сиденье такси..."
- "Это номер 1, без сомнения!"
- "Это что, Жадан?))) Кристина, вы такая красивая"
- "Идеальная работа! Идеальная во всем любовь с первых нот и с первого взгляда на работу!"
- "Очень отзывчивая, нежная песня, понравилась при первом прослушивании"
- "Жадан в роли любовника - это мечта многих украинских девушек"
- "Ого! Жадан целуется!"
- "Картинки для эротических снов"
- "Мелодично и нежно".
Кристина Соловий - творчество и личная жизнь
Кристина Соловий участвовала в "Голосі країни", после чего начала сотрудничать со Святославом Вакарчуком. Всеукраинскую известность получила благодаря авторскому хиту "Тримай".
В 2015 году выпустила альбом народных лемковских песен "Жива вода". В 2018-м презентовала дебютный авторский альбом "Любий друг".
Соловий попадала в рейтинг топ-100 самых влиятельных людей Украины (2017) и топ-100 самых влиятельных женщин Украины (2018) от журнала "Фокус". Артистка работает над альбомом Rosa Ventorum.
Кристина тщательно скрывает личную жизнь, она не афиширует отношений. Поэтому кто ее избранник - тайна за семью замками.
Сергей Жадан - личная жизнь
Жадан женат на Ирине Куницыной, которая работает в команде звездного супруга. Они женаты с 2009 года, это - второй брак писателя. Первой женой знаменитости была режиссер Харьковского театра Светлана Олешко. У Сергея двое детей - сын и дочь.