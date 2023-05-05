Вчера также стало известно, что писатель разводится со своей женой.

Известного украинского писателя Сергея Жадана заметили на свидании с певицей Кристиной Соловий. Это произошло на фоне того, что СМИ стало известно о разводе артиста с его женой Ириной Куницыной.

Так, в сети появилось видео, на котором Жадан и Соловий гуляли и держались за руки. Писатель и певица не смогли скрыть тайное свидание, ведь выбрали для него публичное место.

"Прятались в кустах и случайно застали этакие драмы, скандалы, интриги шоу-биза. Но не делайте как я и не снимайте Жадана из-за кустов, потому что это ну очень некультурно и точно совсем не по-дружески", - написала девушка, которая заметила Соловий и писателя.

Видео дня

После этого девушка, которая "поймала" писателя и певицу, решила объяснить свой поступок. Она признала, что поступила опрометчиво. Однако девушка отметила, что свидание Жадана и Соловий видели десятки людей, не только она.

Между тем, за несколько дней до этого Жадан подал на развод. Он жил в браке с Ириной Куницыной с 2009 года. У них есть общая дочь.

"24 апреля в Лычаковском районном суде города Львова было зарегистрировано исковое производство №2/463/1169/23 о расторжении брака. Истцом указан Жадан Сергей Викторович, а ответчиком - Куницына Ирина Владимировна", - сообщает издание "РБК".

Сам Жадан информацию о разводе не комментировал. Соловий также не реагирует на слухи. На их страницах в соцсетях нет ничего, что касалось бы информации об их тайном свидании.

Соловий и Жадан закрутили роман - с чего все началось

Жадан и Соловий удивили сеть, когда в декабре 2022 года вышел клип певицы на песню "Юність". В нем они страстно целовались. До этого Соловий пела каверы на песни Жадана, что уже тогда вызвало большой интерес у фанатов.

Недавно писатель рассказал о пылких поцелуях в клипе. Он признал, что это было интересно и очень легко.

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