Волонтер рассказал, предлагали ли ему вернуться на телевидение.

Известный украинский волонтер и общественный деятель, а в прошлом ведущий, Сергей Притула рассказал, чем его обидел "Новый канал", на котором работал 14 лет. Он рассказал о предложениях вернуться на телевидение после 2022 года.

Как известно, всю свою жизнь Притула посвятил телевидению. Он построил успешную карьеру и буквально был лицом "Нового канала". Однако после 24 февраля 2 года назад он отказался от проектов на ТВ и начал волонтерить.

Он создал собственный благотворительный фонд и помогает военным. Сейчас Сергей полностью исключает свое возвращение на экраны телевизоров.

Отвечая на вопрос о том, скучает ли волонтер по своей прошлой работе, он говорит, что нет. И вспомнил момент, когда он увольнялся с "Нового канала".

Сергей поделился, что обижен на руководство канала, поскольку никто из них после 14 лет совместной работы ни разу не написал и не позвонил Притуле в первые месяцы полномасштабного вторжения.

"Когда тебя переманивали неоднократно на другие каналы на ах*р*ть какие большие зарплаты, а ты никогда не уходил, потому что это твои люди, твоя семья. И когда после начала полномасштабки абсолютно никто не поинтересовался, как ты, в течение, пожалуй, полгода. Этот вопрос "Как ты?" является краеугольным камнем. Руководству канала, всем было поср*ть", - рассказал общественный деятель.

Позже, после полугода молчания, руководство канала сделало вид, будто ничего не было, и предложило Сергею стать ведущим нового проекта. Однако волонтер, сосредоточенный на работе фонда, отказался.

Напомним, ранее Сергей Притула впервые признался, что были покушения на его жизнь. Он отметил, что службе безопасности приходилось проверять все сигналы.

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