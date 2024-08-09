Он отметил, что службе безопасности приходилось проверять все сигналы.

Известный украинский ведущий и волонтер Сергей Притула впервые признался, что были покушения на его жизнь.

Мужчина отметил, что в период войны получал сигналы об опасности, поэтому старается быть осторожным.

"Я, конечно, боюсь за свою жизнь, я же нормальный человек. То есть выходить и говорить, я такой бесстрашный хожу по Киеву. Да, конечно, есть переживания. Время от времени поступали какие-то сигналы, которые проверялись службой безопасности. Но, слава Богу, все в порядке и пока я с вами общаюсь", - сказал Притула в эфире "Украинского радио".

Сергей также отметил, что является многодетным отцом и хочет жить и видеть, как растут его дочери и сын. Однако добавил, что враг может быть хитрее и нужно всегда все проверять и быть готовыми к любым вызовам.

"Я думаю, если бы у россиян было желание убить меня, или любого другого из волонтерской среды, то это не потому, что Притула или еще кто-то собирает большие суммы. Это потому, что это будет такая очень серьезная демотивация, мне кажется, для части украинского общества. Надо быть осторожнее, осмотрительнее", - отметил ведущий.

Напомним, ранее Сергей Притула ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ.

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