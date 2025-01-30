Экс-коллеги встретились ради важного дела.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк после слухов об увольнении из шоу "Хто зверху?" показалась с экс-коллегой по проекту, бывшим ведущим и волонтером Сергеем Притулой. Знаменитости сделали совместное фото и поделились им в сети.

Основатель благотворительного фонда в своем Instagram опубликовал кадр с телезвездой, на котором показался в объятиях с ней. На снимке они мило улыбались и выглядели счастливыми. Оказалось, что Никитюк посетила старого друга в его офисе благотворительного фонда.

Она пришла к общественному деятелю, чтобы передать ему денежный взнос в поддержку украинских защитников. Какую именно сумму задонатила знаменитость, Притула не раскрыл. Но он призвал подписчиков брать пример с нее и помогать военным.

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"Леся Ивановна заходила на фонд! Передавала вам привет и задонатила на "Чистое небо"! Присоединяйтесь к Никитюк!" - написал волонтер.

Как известно, Леся и Сергей с 2018 года вместе работали на шоу "Хто зверху?", однако с началом полномасштабного вторжения его бессменный ведущий решил уйти с телевидения. Сейчас он занимается волонтерством и помогает защитникам. Поклонники звезд не прошли мимо их редкого совместного фото и засыпали комплиментами экс-коллег:

"Невероятный дуэт и чрезвычайно искренние люди"

"Вы прекрасны! Пусть впереди вы еще поработаете вместе, а не только надонатите!"

"Лучший дуэт, сколько времени прошло, а всегда приятно посмотреть"

"Скучаете друг по другу"

Напомним, ранее Сергей Притула очаровал кадром жены и показал, как изменились его дочери. Знаменитость посвятил сообщение родным по случаю важного праздника.

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