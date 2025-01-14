Знаменитость посвятил пост родным по случаю важного праздника.

Ранее известный украинский ведущий и шоумен, а сейчас волонтер и основатель одноименного благотворительного фонда Сергей Притула сообщил об особом празднике в его семье. Знаменитость впервые за долгое время показал свою жену и детей.

Общественный деятель поделился новым кадром с родными в своем Instagram. Снимок был сделан на Пейзажной аллее в Киеве. Жена звезды - Екатерина Сопельник - позирует на камеру с двумя дочерьми - 7-летней Соломией и 3-летней Стефанией.

Семейную публикацию Притула сделал по случаю праздника. Оказалось, что его возлюбленная 13 января отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 40 лет. Он публично обратился к избраннице и поздравил ее с праздником. Сергей пожелал любимой положительных эмоций, счастья и здоровья. А также поблагодарил Екатерину за совместные годы в браке и их детей.

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"С Днем Рождения, невероятная Екатерина Притула! Пусть жизнь будет богатой на положительные эмоции и яркие цвета, как на этом фото! Все парни и девочки нашей семьи благодарят тебя за ежедневную заботу и большое любящее сердце! А о наших отношениях могу сказать одним предложением. Лучшее, что могло случиться в моей жизни - случилось! Я люблю тебя! Будь нам всем здорова и счастлива!" - трогательно обратился волонтер.

К слову, Притула состоит в браке с женой уже почти 10 лет. Они поженились в 2015 году. До этого знаменитость был женат на Юлии Андрийчук. Их брак распался в 2013-м после шести лет отношений.

Напомним, ранее Сергей Притула впервые за долгое время показал сына и обратился к фанам. На новом видео, которое опубликовал общественный деятель, он продемонстрировал, как изменился 16-летний подросток. Сын волонтера родился в его первом браке.

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