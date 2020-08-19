Звезды сняли мощный клип в поддержку белорусам и украинским воинам
Украинские группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Скай и KOZAK SYSTEM сняли клип на песню "Героям". Эта песня является поддержкой воинам, которые защищают Украину, а также народу Беларуси.
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Эту песню Сергей Танчинец написал еще полгода назад в поддержку украинским воинам, передает РБК-Украина.
Но совсем недавно начались протесты в соседней стране. Белорусы сейчас поддерживают те же принципы, что и украинцы во время Революции Достоинства.
Стоит отметить, что в клипе также приняли участие Сергей Кузин, Ахтем Сеитаблаев, Василий Вирастюк, Роман Синицын, Олег Сенцов, Сергей Притула и другие.
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