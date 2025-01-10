Дети артиста заметно подросли.

Популярный украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал своих детей.

Не секрет, что после начала полномасштабного вторжения экс-супруга артиста - Анна - эмигрировала с сыном и дочерью в Японию. Позже Сергей рассказывал, что летом прошлого года они должны были переехать в Европу, а именно в Испанию.

Но сегодня, 10 января, Танчинец опубликовал совместное фото с 14-летней Анастасией и 5-летним Лукьяном. Они все вместе позировали на камеру и улыбались. Вернулись ли дети в Украину навсегда, или будут со звездным папой лишь некоторое время - он не отметил.

Видео дня

"Карапузы приехали", - написал певец и добавил два смайлика в виде сердечек.

Реакция подписчиков

Подписчики написали комплименты и поздравления артисту:

"Какие милые"

"Прекрасные! Рада вашей встрече. Желаю хорошо провести время и успеть побыть вместе"

"Папа счастлив! Пусть у вас все будет хорошо"

"Какие красивые папины цветочки".

К слову, Сергей прожил с Анной в браке 15 лет. В 2023 году пара неожиданно объявила о разводе, однако не рассказывала, что именно стало причиной такого решения. Известно, что сейчас у Танчинца новая избранница. Мужчина в отношениях со своей пиарщицей Юлианой.

Напомним, ранее Сергей Танчинец показал своего отца и публично обратился к нему.

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