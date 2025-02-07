Мужчина также рассказал, как родной человек помог ему.

В прошлом известный украинский ведущий, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула показал своего старшего брата, который участвовал в боях в Киевской области.

Мужчина опубликовал совместное фото с Василием в своем Facebook. Притула отметил, что чувствовал себя плохо, поэтому брат приехал его поддержать и позаботился о его здоровье.

"Слег с гриппом, температура 39+, всего ломает. В два часа ночи чувствую, как кто-то заботливо касается ладонью лба, ставит большую чашку чая с лимоном и имбирем... Да, брат приехал", - написал Сергей.

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Волонтер также отметил, что у него дружеские отношения с Василием. Поэтому очень хочет, чтобы его дети так же поддерживали друг друга во взрослой жизни. Об этом он написал так:

"Очень хочу, чтобы у моих детей между собой было столько же любви и заботы, как у меня со старшим. Спасибо, братик! Иду на поправку".

Реакция сети

Подписчики Сергея пожелали ему скорейшего выздоровления и засыпали комплиментами брата:

"Он у вас красавец"

"Когда есть такая поддержка - это очень ценно. Такое не купишь ни за какие деньги. Будьте здоровы оба, держитесь вместе"

"Брат выглядит моложе вас. Скорейшего выздоровления!"

"Семейные отношения - это святое".

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская пожаловалась на проблемы со здоровьем. По ее словам, утром начался сильный кашель и поднялась температура.

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