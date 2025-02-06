Актриса рассказала о своем самочувствии сейчас.

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Facebook женщина отметила, что чувствует себя плохо. По ее словам, утром начался сильный кашель, хотя накануне все было хорошо.

"Без симптомов вечером, а на утро - кашель. Новый вирус? Друзья, напишите рекомендации, потому что на ровном месте просто", - написала Сумская.

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Она также добавила, что с горлом все у нее нормально, а вот сухой кашель и температура 37,7 держатся и не дают покоя звезде.

Ольга также отметила, что уже обратилась к врачам за помощью. Но об окончательном диагнозе она пока не сообщила в сети.

Напомним, ранее известная украинская танцовщица Илона Гвоздева пожаловалась на проблемы со здоровьем. По словам женщины, она редко показывает негатив, который происходит в ее жизни. Однако из-за постоянной усталости и стресса у нее начались панические атаки, ночью она задыхается, а также часто имеет проблемы с коленями.

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