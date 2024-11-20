Джейсон Стейтем показал редкие фото с детьми и женой

Актер показал, как отдыхал с детьми и женой.

Голливудский актер Джейсон Стейтем, известный своими ролями в боевиках, поделился теплыми семейными кадрами с отдыха. 57-летний актер вместе со своей возлюбленной, 37-летней супермоделью Рози Хантингтон-Уайтли, и двумя детьми - 7-летним сыном Джеком и 2-летней дочерью Изабеллой - отправились в морское путешествие на яхте.

На странице Стейтема в Instagram появились фотографии, на которых счастливая семья наслаждается временем, проведенным вместе. Они отдыхали в джакузи на борту, рыбачили, а Джейсон даже позволил сыну порулить яхтой.

"Время, проведенное с самыми дорогими", - подписал фото актер.

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Кто такой Джейсон Стейм

Джейсон Стейтем - британский актер, который получил славу благодаря ролям непобедимых героев в боевиках. Его амплуа - это настоящий мастер рукопашного боя, который легко расправляется с врагами, выполняет невероятные трюки и всегда находит выход из затруднительных ситуаций. Фильмы с его участием - это взрывной коктейль из динамичных сцен, перестрелок, погонь и острого сюжета. Стейтем создал на экране образ харизматичного и бесстрашного героя, который всегда готов защитить слабых и восстановить справедливость.

Интересно, что до начала актерской карьеры Стейтем профессионально занимался спортом, а именно прыжками в воду. Он даже входил в состав британской сборной и участвовал в соревнованиях различного уровня. Этот опыт значительно помог ему в кино, ведь он имеет отличную физическую подготовку и способен выполнять многие трюки самостоятельно. Именно поэтому его герои настолько убедительны в сценах боев и преследований.

Напомним, актер Джейсон Стейтем женится после 8 лет помолвки.

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