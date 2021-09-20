Алла Пугачева блистала на семейном фото в total-black.

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в своем инста-блоге семейное фото со своей супругой Аллой Пугачевой и их детьми - Лизой и Гарри, которым 18 сентября исполнилось по 8 лет.

В кадре Примадонна предстала в черном платье с широким поясом на талии. На голову она надела обруч с перьями. Также Пугачева дополнила свой "лук" золотой массивной цепью и нанесла яркий макияж.

Сам Галкин нарядился в черные штаны, голубую футболку и серый жакет. Лиза предстала на празднике в белом пышном платье с желтым поясом, а Гарри - в белом костюме.

"Любимое семейство счастливо", "Какие красивые", "Пугачева не стареет", "Не перестаю восхищаться моей любимой Аллой Борисовной. Даже через фото от неё веет бешеной энергетикой", - пишут поклонники в сети.

Читайте также Лидии Таран - 44: все, что вы должны знать о ведущей 1+1 Алла Пугачева и Максим Галкин: история отношений

Пугачева и Галкин познакомились на съемках клипа песни Примадонны "Будь или не будь", которые проходили 20 лет назад. 23 декабря 2011 года они официально поженились. Для Пугачевой это уже пятый брак. Ранее она была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Стоит отметить, что Галкин и Пугачева воспитывают 8-летних двойняшек от суррогатной матери - Лизу и Гарри, которые в этом году пошли во второй класс. Также у Примадонны есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич