Россия выпустила ракеты по гражданскому объекту.

Сегодня, 5 октября, Россия атаковала Харьковщину, в том числе и село Гроза. В результате террора погибли 50 мирных жителей, среди которых есть ребенок. Еще семь человек ранены.

Украинские знаменитости с болью в сердце комментируют преступления диктатора Владимира Путина.

Надя Дорофеева

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Певица Надя Дорофеева не смогла себя сдержать. Она заявила, что Россия уже давно потеряла рассудок и продолжает творить свои страшные преступления.

"К*нченный сосед. Сегодня ракета попала в Харьковскую область. Село Гроза. Уже 49 погибших. 49 погибших! Уже 49 погибших! Бл*ть, какой это ужас!" - написала Додо.

Леся Никитюк

"Снова страшная беда... и эта беда живет по соседству и уносит жизни наших мирных людей. Мои соболезнования семьям невинных, которые сегодня погибли от рук террористов на Харьковщине", - написала Леся.

Сергей Бабкин

"Нелюди обстреляли гражданский объект в селе Гроза Купянского района. Боль и ненависть. Мои соболезнования семьям погибших", - говорит певец.

Наталья Могилевская

"Среди погибших в результате вражеского обстрела села Гроза 6-летний мальчик. Известно об еще семерых раненых, среди которых тоже есть ребенок, девочка. Разбор завалов продолжается. Какой ужас, какое горе", - поделилась Могилевская.

Андрей Бедняков

"Только что Россия убила 50 гражданских в селе Гроза. Среди них ребенок. А ты в это время продолжаешь слушать русские песни. С каждой такой прослушки, деньги идут на такие ракеты", - написал телеведущий.

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