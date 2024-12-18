Друг певца в этом месяце сделал предложение Гомес.

Известный канадский певец Джастин Бибер отреагировал на помолвку своей экс-избранницы Селены Гомес, которой возлюбленный сделал предложение несколько дней назад. Артист признался, что новость об этом его "зацепила".

Как известно, американской исполнительнице сделал предложение продюсер Бенни Бланко, с которым она находится в отношениях более года. Стоит указать, что продюсер дружит с Бибером. В свое время он помогал ему создавать песни.

Инсайдеры сообщили изданию Daily Mail, что Джастин знает о помолвке бывшей и даже признался, что известие об этом его несколько удивило. Несмотря на то, что артист уже давно состоит в браке с моделью Хейли Бибер и с лета находится в статусе отца, помолвка Гомес его "на мгновение зацепила".

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Он признал, что такой шаг Бланко положил конец многолетней истории Бибера и Гомес. В то же время музыкант счастлив за бывшую и своего друга и надеется, что у них все будет складываться как можно лучше.

"Джастин женат и у него есть ребенок, мы все это знаем, но когда он услышал, что Селена помолвлена, он на мгновение признал, что это задело его. Потому что, даже если они никогда больше не будут друзьями, парой или чем-то подобным, это официально конец эпохи", - отметили инсайдеры.

К слову, Бибер и Гомес находились в отношениях более семи лет. Роман они закрутили в далеком 2011 году. Правда, их отношения были далеко не идеальными. Пара часто расходилась, а потом мирилась и снова сходилась. В 2018 году после окончательного разрыва с Селеной Джастин женился на модели и уже в 2024 году у них родился первенец.

Напомним, ранее Джастин Бибер впервые показал 3-месячного сына. Певец очаровал кадрами с женой и мальчиком.

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