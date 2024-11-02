Певец умилил кадрами с женой и мальчиком.

Известный канадский певец Джастин Бибер, который в августе стал отцом, впервые показал своего 3-месячного сына Джека Блюза. Знаменитость поделился новыми фотографиями с женой - американской моделью и бизнесвумен Хейли Бибер - и малышом.

В своем Instagram артист опубликовал кадры, на которых они с любимой показались в необычных для себя образах. По случаю праздника Хэллоуин, который отмечают 31 октября, парочка решила перевоплотиться в героев мультфильма "Ким Всемогущая".

Хейли примерила на себя образ Ким, в частности, рыжий парик, черный свитер, брюки и перчатки, а Джастин - образ Рона. Он был одет в черную кепку, свитер такого же цвета и джинсы. А своего сына они одели в розовый комбинезон, чтобы он был похож на Руфуса.

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Кстати, это первые кадры после родов, на которых звездная пара решила показать сына. Однако пока модель и исполнитель не хотят показывать лицо мальчика, поэтому Джек Блюз позировал на камеру со спины.

Как известно, Биберы поженились в октябре 2018 года. Долгое время ходили слухи о проблемах в их браке, однако Хейли опровергала их. Уже в мае она объявила, что беременна первенцем. А в августе родился их сын Джек Блюз.

Напомним, ранее Джастин Бибер признался, что у него была зависимость от наркотиков. Он ответил, что помогло ему начать новую жизнь.

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