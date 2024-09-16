Знаменитость вспомнила известную фразу политика о нерожавших женщинах.

Известная американская певица и актриса Селена Гомес, которая ранее сообщила о своем бесплодии, прямо со сцены кинопремии "Эмми" высмеяла кандидата в президенты США Дональда Трампа. Исполнительница "отомстила" политику, который недавно оскорбил ее близкую подругу - артистку Тейлор Свифт.

В ночь на 16 сентября отгремела церемония вручения кинопремии "Эмми" в Лос-Анджелесе. Гомес вышла на сцену вместе с коллегами по фильму "Убийства в одном здании", чтобы наградить первого победителя.

Как пишет The Mirror, звезды решили развлечь публику и посмеяться друг над другом. В частности, Мартин Шорт обратился к Стиву Мартину. Он сказал: "Позвольте сказать, что для меня невероятно большая честь работать с кем-то, кто выглядит так, будто упал и не может встать". В ответ на это Стив сказал: "И позвольте мне рассказать, какая честь для меня работать с человеком, который выглядит как бывшая чемпионка по теннису среди женщин".

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После этих слов на сцену вышла Селена, которая произнесла: "И позвольте мне сказать, какая это честь работать с двумя парнями, которые очень далеки от того, чтобы быть бездетными кошатницами". Ироничной фразой она потроллила Трампа, вспомнив грубое высказывание о женщинах, которые не рожали.

К слову, во время интервью кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс выдал: "Сейчас США руководит кучка бездетных кошатниц, которые несчастны в собственной жизни и выборе, который они сделали, поэтому они хотят сделать несчастной и остальную страну".

Пренебрежительными словами республиканец пытался снизить доверие американцев к кандидату в президенты Камале Харрис, которая не рожала.

В дополнение, шутливой фразой Селена еще и поддержала подругу Свифт. Поп-звезда, которую считают самой известной в мире, публично объявила, что на выборах в США, она будет голосовать за Харрис. Тогда, кстати, свой пост исполнительница подписала так: "Тейлор Свифт, бездетная женщина с кошками". Она дополнила его фотографией со своим котом Бенджамином Баттоном, чем также подколола Трампа.

Напомним, ранее White Stripes подали в суд на Трампа за присвоение их песни "Seven Nation Army". Кандидат в президенты использовал песню группы в своей предвыборной кампании.

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