Селена Гомес сообщила о своем бесплодии: 'Это долго подавляло меня'

У певицы проблемы со здоровьем.

Американская певица Селена Гомес поделилась печальной новостью - она не может иметь собственных детей, так как врачи диагностировали у нее бесплодие.

Как рассказала знаменитость в интервью Vanity Fair, у нее есть проблемы со здоровьем, из-за которых в случае беременность ее жизнь и жизнь ребенка могут быть под угрозой.

"Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу иметь собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это долго подавляло меня", — заявила Селена.

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При этом Селена не теряет надежды стать мамой, хоть и не естественным путем. Она рассматривает такие варианты как усыновление малыша или рождение ребенка с помощью суррогатной мамы.

Гомес рассказала, что в свое время ее маму тоже удочерила семья, поэтому эта ситуация послужила для нее примером.

"Я думала, что это произойдет естественным путем. Но несмотря ни на что, я нахожусь в довольно неплохом положении. Потому считаю благословением то, что есть замечательные люди, которые помогают с суррогатным материнством или позволяют усыновить ребенка, а для меня это огромные возможности. Я очень благодарна за такую вариативность для людей, которые просто безумно хотят стать мамами. А я одна из таких. Я в предвкушении, как будет выглядеть эта история, которая отличается от других. И в конце концов, мне все равно. Все равно он будет моим. Этот малыш будет моим", — добавила артистка.

Напомним, ранее Селена Гомес сообщила о помолвке со своим возлюбленным.

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