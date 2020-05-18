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"Секс-бомба": Ким Кардашьян снялась в прозрачном белье (фото)

22:33, 18 мая 2020
Звезды
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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выпустила новую коллекцию нижнего белья и снялась в нем.

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Соответствующие фото в таких "нарядах" знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На фотоколлажах Ким предстала в разных моделях собственного белья.

Так, Кардашьян соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя свои пышные формы с разных ракурсов.

Пикантная деталь на фото - топы всех моделей прозрачные, поэтому сквозь тонкую ткань просвечивается грудь теледивы.

Серию снимков с Ким лайкнули более 1,5 млн пользователей. "Секс-бомба!", - пишут в комментариях под фотосетом.

Ранее  Ким Кардашьян-Уэст призналась в ношении парика и взбудоражила фанов пикантным снимком. 

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Теги: #фото#Ким Кардашьян