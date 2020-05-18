Ким Кардашьян "взорвала" Instagram пикантным фото
08:56, 18 мая 2020Звезды
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Знаменитость не перестает удивлять своих подписчиков.
Кардашьян сверкнула роскошными формами / instagram.com/kimkardashian
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст призналась в ношении парика и взбудоражила фанов пикантным снимком.
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Об этом она написала на своей странице в Instagram. Также звезда опубликовала в посте фото, на котором предстала с собранными в пучок темными волосами.
На снимке Кардашьян позирует в черном бюстгальтере, колготках и в туфлях на каблуках в своей гардеробной. Кажется, что Ким без трусиков.
Кардашьян написала, что ее блондинистые волосы, которые ранее заметили фанаты на снимке, были просто париком. Фото знаменитости набрало более 3,7 млн лайков.
Кардашьян сверкнула роскошными формами / instagram.com/kimkardashian
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