Ким Кардашьян "взорвала" Instagram пикантным фото

Знаменитость не перестает удивлять своих подписчиков.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст призналась в ношении парика и взбудоражила фанов пикантным снимком.

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Об этом она написала на своей странице в Instagram. Также звезда опубликовала в посте фото, на котором предстала с собранными в пучок темными волосами.

На снимке Кардашьян позирует в черном бюстгальтере, колготках и в туфлях на каблуках в своей гардеробной. Кажется, что Ким без трусиков.

Кардашьян написала, что ее блондинистые волосы, которые ранее заметили фанаты на снимке, были просто париком. Фото знаменитости набрало более 3,7 млн лайков.

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