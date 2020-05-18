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Ким Кардашьян "взорвала" Instagram пикантным фото

08:56, 18 мая 2020
Звезды
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Кардашьян сверкнула роскошными формами / instagram.com/kimkardashian

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Об этом она написала на своей странице в Instagram. Также звезда опубликовала в посте фото, на котором предстала с собранными в пучок темными волосами.

На снимке Кардашьян позирует в черном бюстгальтере, колготках и в туфлях на каблуках в своей гардеробной. Кажется, что Ким без трусиков.

Кардашьян написала, что ее блондинистые волосы, которые ранее заметили фанаты на снимке, были просто париком. Фото знаменитости набрало более 3,7 млн лайков.

Кардашьян сверкнула роскошными формами / instagram.com/kimkardashian

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Теги: #фото#Ким Кардашьян