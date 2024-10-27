Знаменитости обсудили вопросы, касающиеся войны в Украине.

Известный украинский актер, режиссер и военный Ахтем Сеитаблаев встретился с экс-главнокомандующим ВСУ и сейчас послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Знаменитости обсудили тему культуры во время войны в Украине.

В начале этой недели Ахтем прибыл в Лондон, где и встретился с экс-главкомом. Там Залужный проживает после назначения на новую должность. Тогда режиссер опубликовал в своем Instagram совместный кадр с "железным генералом" и отметил, что встреча была "содержательной и мотивационной". На этот раз он раскрыл больше подробностей их беседы.

По словам Сеитаблаева, их разговор длился более 2 часов. За это время посол и актер успели обсудить важные вопросы, касающиеся войны в Украине. В частности, знаменитости говорили о влиянии культуры на политику и на иностранцев. Как с помощью кино, театра, музыки можно обратить внимание граждан других стран на войну в Украине и вызвать у них эмоции.

"Мы много о чем говорили. Спасибо господину послу за то, что он уделил более двух часов этому разговору. Это была очень теплая и вдохновляющая встреча. Проговорили, что нам нужно как можно больше нарабатывать инструментарий координации между собой, в том, что мы можем делать каждый на своем уровне. Британии это тоже касается. Мы говорили, что должны как можно больше с большей географией идти к людям, которые живут в странах Европы не столько к истеблишменту. Мы с вами прекрасно знаем, откуда рождается эта эмоция эмпатии и поддержки, из культурологического контента. Тем более этот инструментарий для них очень знакомый. Культура и есть политика", - подчеркнул Сеитаблаев.

К слову, в Великобританию Ахтем прибыл для показа своей ленты "Культура vs война" на фестивале Kyiv Art Sessions в Old Session House.

Напомним, ранее Валерий Залужный очаровал редким фото с женой и вызвал фурор в сети. Экс-главком показался в футболке с символическим значением.

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