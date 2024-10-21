Знаменитости встретились за границей.

Известный украинский режиссер, актер и военный Ахтем Сеитаблаев показался с экс-главнокомандующим ВСУ и послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Артист рассказал о встрече с "железным генералом".

На своей странице в Instagram кинозвезда опубликовал фотографию с Валерием Федоровичем. Знаменитости сделали селфи, вероятно, в кабинете Залужного, поскольку на фоне виднелся его портрет и карта Украины. Ахтем позировал на камеру в клетчатой рубашке, а экс-главком - в классическом костюме черного цвета.

Генерал и режиссер встретились в Великобритании, где после назначения на новую должность живет Залужный. За границу Сеитаблаев выехал для показа своей ленты "Культура vs война" на фестивале Kyiv Art Sessions в Old Session House.

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В Лондоне артист также провел дискуссию со зрителями, местными властями и партнерами проекта и, как оказалось, успел пообщаться с послом.

В подписи к снимку он поделился впечатлениями от встречи с генералом. Ахтем поблагодарил его за разговор и отметил, что для него было честью встретиться с Залужным.

"Большое спасибо за содержательную и мотивационную встречу. Честь для меня", - написал Сеитаблаев и не стал больше раскрывать никаких подробностей их разговора.

К слову, фестиваль в Лондоне, на котором украинский режиссер показал свой фильм, продлится до 30 октября. После Великобритании знаменитость планирует показать ленту в Польше и во Франции.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал, как пережил расставание с младшей на 20 лет невестой. Режиссер ответил, какую женщину хотел бы видеть рядом с собой.

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