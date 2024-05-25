Она поделилась своими переживаниями.

Украинская певица Злата Огневич откровенно рассказала о своих мечтах относительно материнства.

Девушка отметила, что много времени уделяла карьере и не спешила создавать семью. Однако сейчас хочет женского и семейного счастья и думает о будущем ребенке.

"Хочется очень сыночка. Вот я себя вижу мамой сына, я себя представляю мамой мальчика. Мне кажется, что я создана для того, чтобы родить мальчика и его воспитывать, потому что во мне есть эта и женская сторона, и такая сильная", - рассказала Злата в интервью Алексею Суханову.

Однако призналась, что после трагедии в семье, когда умер ее брат, появился страх рожать ребенка. Об этом она сказала так:

"Я боюсь, что сын придет в этот мир и, когда-то мне позвонят и скажут: "Все"... Я думаю, что у меня есть такой страх перед тем, как рожать ребенка. Я хочу его привести в этот мир, но он очень жестокий. Я не знаю, как его уберечь, честно. Я буду очень-очень сильно переживать. Я недавно это поняла, что боюсь рожать ребенка из-за того, что его может постигнуть ужасная судьба".

Злата добавляет, что несмотря на переживания все равно хочет, чтобы в ее семье звучал детский смех. Поэтому думала над вариантом усыновления.

"Я бы хотела взять ребенка из детского дома. Я когда-то ездила к таким детям с визитами и одна девочка ко мне подбежала, обняла за ножку и такая: "Мама". Меня там в мгновение ока не стало, просто эти глаза ангелочка на тебя смотрят. Поэтому я бы хотела это сделать, а если мне повезет и я встречу все же спутника жизни, мы родим ребенка, то я все равно хочу, чтобы мы взяли ребенка в свою семью", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Александр Педан признался о желании усыновить ребенка.

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