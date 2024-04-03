Музыкант подчеркнул, что больше никогда не повторит свою "политическую ошибку".

Лидер рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявил, что его поход в политику является "ошибкой". Певец в интервью "Украинской правде" публично извинился за это перед фанатами и заверил, что больше никогда не вернется к подобной деятельности:

Думаю, что в свое время совершил большую ошибку, когда недооценил уровень надежды людей на конкретную личность в политике. Я недооценил, насколько на меня как человека многие возлагали большие надежды. Я не осознавал, что мой подход в политику, когда ты приходишь для того, чтобы помочь другим людям себя проявить и стать теми, кем они есть, создать новую среду, отличается от ощущения большинства людей, для которых нужен конкретный человек, в которого они хотят олицетворенно вложить свои мечты, желания и остальное.

По словам певца, когда он принимал решение о политическом будущем, то не осознавал всей ответственности и надежд, которые на него возлагали украинцы. Вакарчук объяснил, что его поведение было непреднамеренным, и извинился за это. Как утверждает музыкант, его до сих пор тревожит это решение.

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"Я этого недооценил и хочу извиниться перед всеми этими людьми. Потому что я определенным образом их ожидания, которые они на меня возлагали, не оправдал. Я это сделал абсолютно не со зла. Моя ошибка тогда была в том, что я не осознал этого. Поэтому мне за это на самом деле очень больно внутри. Но хочу сказать честно, что я всю жизнь делал, делаю и буду делать на своем месте все, что могу, чтобы моя страна была сильной, честной, справедливой", – добавил Вакарчук.

Знаменитость подчеркнул, что его место в музыке. Именно она дает ему ощущение гармонии и реализации и, в дополнение, дарит положительные эмоции людям.

Как известно, Вакарчук в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва и председателем политической партии "Голос". Кроме того, он занимал должность члена Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Уже через год, летом 2020, депутат заявил, что уходит из парламента.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук показал редкое фото с мамой-красавицей.

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