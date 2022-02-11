Певица рассказала, как навела у себя порядок вместе со стилистом.

Украинская певица Злата Огневич показала, как собирается на мероприятия, похваставшись порядком у себя в гардеробе.

Исполнительница записала видео и опубликовала его в Instagram-сторис.

"Эта вечная дилемма – что же надеть, что же надеть. Но у меня больше нет такой проблемы. Потому что перед Новым годом я сделала разбор своего гардероба со стилистом. И теперь все у меня четенько, ясненько и понятненько", – заявила Злата, собираясь на мероприятие.

На видео она в полотенце, но уже с уложенными волосами.

"Разбор гардероба – очень полезная штука", – считает исполнительница.

Напомним, ранее Злата Огневич искупалась в чане с горячей водой под открытым небом на морозе и осталась под впечатлением.

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